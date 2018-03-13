وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

وقال الجاف في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان ' عدد النازحين العراقيين الذين عادوا الي مناطقهم الأصلية بلغ اكثر من 50٪‏ 'مشيرا الي ان' إجراءات عودة النازحين الي مناطقهم لازالت مستمرة' .

واضاف ان 'كثير من النازحين لايستطيعون العودة الي ديارهم بسبب تهديم بيوتهم من قبل الارهابيين خلال الفترة السابقة' .

واشار الجاف الي ان 'عصابات داعش الارهابية هدمت الكثير من البيوت والازقة في مدينة الموصل وباقي المدن الاخري التي كانت سابقا تسيطر عليها لكن الحكومة العراقية تسعي جاهدة لتعمير المدن التي تضررت من الارهاب بأسرع وقت ممكن' .

يشار الي ان العراق شهد مؤخرا أزمة كبيرة في إعداد النازحين تقدر بخمسة ملايين ونصف المليون حسب إحصاءات رسمية لوزارة الهجرة العراقية جاءت بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية علي بعض المدن العراقية .

هذا واكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق خلال وقت سابق عن حاجة خطة الاستجابة الانسانية لعام 2018 الي مبلغ قدره 569 مليون دولار لتقديم الدعم الي نحو ثلاثة ملايين و400 الف شخص ممن هم بحاجة الي هذه المساعدة فيما بينت بان هذه المساعدات ستصرف علي كافة القطاعات الصحية والخدمية وإدارة المخيمات فضلا عن دعم خطة اعادة النازحين الي مدنهم الاصلية .

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد أعلن أواخر العام الماضي تحرير العراق من دنس عصابات داعش الارهابية .

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