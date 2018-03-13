كتّاب عراقيون: الاحتلال الاميركي سهّل تغلغل الصهاينة في العراق

بغداد/ 13 اذار / مارس / ارنا - اكد كتاب وصحفيون عراقيون، ان الفوضي الاميركية تسببت بتغلغل الصهاينة في العراق تحت عناوين مختلفة لتنفيذ اجندات معينة .

وقال الكاتب والمحلل السياسي كامل الكناني في تصريحات لصحيفة (المراقب العراقي) المحلية 'ان العراق منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 وحتي الان يعاني من نافذة خرق أمني كبيرة بسبب وجود هذه القوات، وان القواعد العسكرية الامريكية تعمل من دون أية رقابة ومهامها متعددة ولا يمكن الزامها بسلوك أمني وعسكري محدد، وان هذه الفوضي الامريكية سهّلت تغلغل الصهاينة بعناوين مختلفة الي العراق لتنفيذ اجندات معينة'، مؤكدا 'ان هذه النافذة يمكن ان يدخل من خلالها الجواسيس وما يسمّي بالخبراء وعناصر الموساد ومسميات مختلفة الي العراق والعمل بحرية تامة لتحقيق الأهداف المرسومة لها' .
ودعا الكناني الأجهزة الأمنية العراقية المعنية الي رصد هذه التحركات المشبوهة ومعالجتها، كونها تسبب مخاطر كبيرة علي مستقبل البلاد، لان وجود لوبي صهيوني أمريكي خارج اطار الاتفاقات بين الحكومة العراقية وواشنطن ليس من مصلحة العراق، لاسيما ان هذه الزمر تسعي الي تحقيق مشاريع بعيدة المدي لرسم ملامح واقع المنطقة والعراق علي الكيفية التي تخدم مصالحهم فقط .
اما الكاتب والمحلل السياسي حافظ آل بشارة فقد اكد في حديثه، 'ان التحالف الاسرائيلي - الامريكي يسعي الي اثارة النعرات الطائفية ومشاريع التقسيم في العراق والمنطقة بغية تأمين أمن تل ابيب، وهذا المشروع يأتي عن طريق التغلغل تحت عناوين ومسميات كثيرة، منها كمستشارين امريكان فضلا عن منظمات المجتمع المدني وجهات داعمة وصديقة للعراق بغية تحقيق مآربها المشبوهة .
واضاف ال بشارة قائلا، 'ان مشروع هذا التحالف كبير ويعتمد علي ركائز عديدة في المنطقة وأهمها العراق، لاسيما في ظل وجود الاحتلال الامريكي الذي يوفّر شرعية ومساحة كبيرة لممارسة الاجندات المشبوهة، إذ توجد أكثر من عشرين قاعدة أمريكية في العراق، ويتمركز الصهاينة في قاعدة التاجي كونها الأقرب للعاصمة' .
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كتّاب عراقيون: الاحتلال الاميركي سهّل تغلغل الصهاينة في العراق

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