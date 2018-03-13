رئيس اللجنة الامنية في ديالي: نرفض أي تدخل عسكري اجنبي في المحافظة

واكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالي صادق الحسيني في تصريح صحفي، 'انه لا يوجد هناك اي تدخل عسكري لأي قوة اجنبية في المحافظة، وان الحشد الشعبي وضع خطة محكمة لمحافظة ديالي منذ بدء العمليات العسكرية فيها' ، مشيرا الي 'ان القطعات العسكرية العراقية منتشرة في عموم المحافظة، والوضع الامني مستقر ولا يستدعي تدخل اية قوات اجنبية' .

وشدد الحسيني قائلا 'اذا كان هناك نية لدخول قوات اجنبية لمحافظة ديالي، فهذا مرفوض رفضا مطلقا وغير مرحب به ابداً، وان القوات العراقية قادرة علي بسط الامن في المحافظة وردع اي عمليات ارهابية' .

ويأتي هذا الموقف الرافض لوجود او دخول اية قوات اجنبية في محافظة ديالي، بعد يوم واحد من موقف مماثل اعلنه مجلس محافظة الانبار علي لسان العضو فيه طه عبد الغني، اثر تسرب معلومات عن نوايا اميركية بارسال قوات الي المحافظة بحجة حماية المراكز الانتخابية هناك .

وتتمتع محافظة ديالي حاليا بأوضاع امنية جيدة، لاسيما بعدما قامت تشكيلات من قوات الجيش العراقي في الاونة الاخيرة بشن عدة عمليات عسكرية لملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الارهابية في المحافظة وتدمير اوكارها، واعتقال اعداد من عناصر تلك العصابات، ووضع اليد علي كميات من الاسلحة والاعتدة التي كانت بحوزتهم .

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