العین یخطف التعادل من استقلال طهران فی دوری ابطال اسیا

وفی هذه المباراة التی انتهت بنتیجة 1-1 بحضور 90 الف متفرج، سجل هدف استقلال طهران اللاعب تیام فی الدقیقة 42 من ركلة جزاء، ونجح العین فی تسجیل هدف التعادل، عن طریق الیابانی شیوتانی فی الدقیقة 78.

وكانت المجموعة نفسها، قد شهدت الیوم، فوز الریان القطری علي ضیفه الهلال السعودی، 2-1 علي ستاد جاسم بن حمد فی الدوحة، لیحافظ استقلال طهران علي صدارته لترتیب المجموعة برصید 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الریان صاحب المركز الثانی، بینما یملك العین 4 نقاط فی المركز الثالث، ویتذیل الهلال الترتیب برصید نقطتین.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة یوم 2 أبریل/نیسان المقبل، حیث یتقابل العین مع الهلال فی الإمارات، واستقلال طهران مع الریان فی طهران.

من جانب اخر خسر ذوب اهن اصفهان امام الوحدة الإماراتی، الیوم الإثنین، بثلاثة أهداف دون مقابل، علي إستاد مدینة زاید الریاضیة فی أبو ظبی، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانیة فی دوری أبطال آسیا لكرة القدم 2018.

وتوقف رصید ذوب آهن عند 6 نقاط فی المركز الثانی، فیما حصل الوحدة علي اول 3 نقاط له لكنه مازال فی مؤخرة المجموعة التی یتصدرها الدحیل القطری برصید 12 نقطة بعد فوزه الیوم بنتیجة 2-1 علي لوكوموتیف طشقند الاوزبكی الذی یحتل المركز الثالث برصید 3 نقاط.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة یوم 3 أبریل/نیسان المقبل، حیث یتقابل ذوب آهن مع الدحیل القطری فی أصفهان، والوحدة مع لوكوموتیف فی أبو ظبی.

انتهي ** 2342

