الانبار ترفض حماية مراكزها الانتخابية من قبل القوات الاجنبية

بغداد/ 12 اذار / مارس / ارنا - رفضت محافظة الانبار تواجد اية قوات اجنبية فيها تحت ذريعة حماية المراكز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في الثاني عشر من شهر ايار- مايو المقبل .

وقال عضو مجلس محافظة الانبار طه عبد الغني في تصريحات صحفية 'ان اشراك القوات الاجنية بحماية مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة مرفوض، وان القوات العراقية قادرة علي حفظ الامن في عموم محافظات البلاد، بعدما هزمت العصابات التكفيرية الداعشية' .
وشدد طه علي 'ضرورة ان تكون حماية مراكز الانتخابات في المحافظة عراقية بأمتياز بعيدا عن التدخل الاجنبي بذريعة حمايتها' ، مضيفا 'ان الجهات الاجنبية ومن خلال اشراك قواتها بذريعة حماية مراكز الانتخابات ستحاول تنفيذ اجندات خاصة بها، وبالتالي تدفع ان لا تكون الانتخابات نزيهة وانما تحاول من خلال الانتخابات ايجاد فرصة لتواجد اعوانها او من ينفذون اجنداتها في البلاد' .
وكانت قوي سياسية قد طالبت في وقت سابق بحماية أمريكية لمراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الامر الذي قوبل برفض حاد وحازم من قبل مختلف القوي والمكونات السياسية الاخري، علما ان واشنطن كانت قد اعلنت في وقت سابق انها ستساهم في دعم اجراء الانتخابات عبر ارسال مستشارين متخصصين لمساعدة المفوضية العليا العراقية المستقلة للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية(USAID) .
وتعد محافظة الانبار اكبر محافظات العراق من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها وفق احصائيات عام 2014 ، مليون وستمائة الف نسمة، وتضم ثمانية اقضية هي، الرمادي والفلوجة وعانه وراوة وهيت والرطبة وحديثة والقائم، ولها خمسة عشر مقعدا في مجلس النواب العراقي من مجموع 329 مقعدا، وشهدت طيلة عدة اعوام اوضاعا امنية مضطربة بسبب سيطرة المجاميع الارهابية المسلحة علي مناطق عديدة فيها، لكنها اخذت تستعيد عافيتها بعد تخلصها من عصابات داعش الارهابية قبل شهور قلائل .
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الانبار ترفض حماية مراكزها الانتخابية من قبل القوات الاجنبية

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