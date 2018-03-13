تطوير التعاون المصرفي والامني من محاور المحادثات بين ظريف ورئيس البرلمان الباكستاني

اسلام اباد / 12 اذار /مارس /ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اسلام اباد اليوم الاثنين رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق وبحث معه بشان القضايا المصرفية والتعاون الامني والقضايا الاقليمية خاصة سوريا واليمن والتعاون متعدد الاطراف.

وفي هذا اللقاء نقل ظريف تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني الحارة الي رئيس المجلس الوطني الباكستاني، مؤكدا علي تنمية العلاقات الثنائية لاسيما علي الصعيد البرلماني.
من جانبه اشار رئيس المجلس الوطني الباكستاني الي العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين وقال ان اجتماع رؤساء برلمانات الدول الست في المنطقة (ايران وروسيا وافغانستان والصين وتركيا وباكستان) كان ناجحا وسيعقد الاجتماع المقبل في طهران .
واكد اياز صادق ان ايران ليست بلدا جارا فحسب بل هي ايضا بلد شقيق وصديق لباكستان.
وبحث الجانبان خلال اللقاء حول التعاون المصرفي والامني والقضايا الاقليمية ولاسيما الملفين السوري واليمني وكذلك التعاون متعدد الاطراف.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الي اسلام اباد مساء الاحد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير في زيارة تستغرق 3 ايام يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.
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تطوير التعاون المصرفي والامني من محاور المحادثات بين ظريف ورئيس البرلمان الباكستاني

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