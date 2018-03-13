ظريف يبحث مع وزير الداخلية الباكستاني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

واكد ظريف، خلال اللقاء، علي تمتين اواصر التعاون في شتي المجالات بين طهران واسلام اباد؛ منوها الي ضرورة تعزيز التعاون القنصلي بين الجانبين والتسريع في اجراءات استصدار تاشيرات الدخول بالنسبة للمؤسسات الايرانية؛ وتقرر علي اثر ذلك مناقشة القضايا ذات الصلة بواسطة اللجنة القنصلية المشتركة.

من جانبه اشار وزير الداخلية الباكستاني، الي العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين؛ مؤكدا ضرورة تعزيز هذه العلاقات.

ولفت احسن اقبال الي ان مينائي 'غوادر' (الباكستاني) و'جابهار' (الايراني)، بانهما يكمّلان بعضهما الاخر؛ مبينا ان تطوير هذين المينائين يسهم في تنمية المنطقة.

كما استعرض الجانبان الايراني والباكستاني، بصورة تفصيلية، القضايا الامنية وضرورة توفير الحماية الامنية للحدود المشتركة؛ واكدا علي تعزيز نشاطات اللجنة الامنية المشتركة في هذا الاطار.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بدأ مساء امس الاحد زيارة رسمية، تستغرق 3 ايام، الي العاصمة الباكستانية اسلام اباد بهدف اجراء محادثات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، و وزير الخارجية، و وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشيوخ، وقائد الجيش في هذا البلد.

انتهي ** ح ع

