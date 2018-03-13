14 شركة إيرانية تشارك بمعرض صناعة البناء في عمان

الدوحة/12 آذار/مارس/إرنا- انطلقت فعاليات المعرض الدولي لصناعة البناء والتشييد في نسخته الخامسة عشرة في العاصمة العمانية مسقط اليوم الإثنين بمساهمة شركات مختصة بهذا المجال من 18 بلدا بما فيها 14 شركة إيرانية.

وتشارك في هذا المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، 14 شركة من أبرز الشركات الإيرانية الناشطة في مجال تشييد البناء وبناء المدن والإسمنت ومنتجات الحديد والصلب والبلاط والسيراميك والعوازل والأحجار وأنواع الصمامات والأصباغ وغيرها.
وتم إفتتاح هذا المعرض بحضور وزير التجارة والصناعة العماني 'علي بن مسعود السنيدي' والسفير الإيراني لدي عمان حجة الإسلام 'محمد رضا نوري شاهرودي'.
وستتعرف الشركات الإيرانية خلال هذا المعرض علي الفرص التجارية المتاحة في سلطنة عمان عن كثب كما ستستعرض كفاءاتها وطاقاتها الإنتاجية الكامنة الي الزبائن العمانيين.
وبالتزامن مع هذا الحدث، غادر وفد تجاري يضم 18 ناشطا إيرانيا في المجال الإقتصادي تترأسه منظمة تنمية التجارة الإيرانية الي عمان بهدف زيارة هذا المعرض.
ويتضمن برنامج الوفد الإيراني، لقاء رئيس غرفة التجارة العماني ورئيس منظمة الإستثمار بمنطقتي 'صهار' و'دقم' الحرتين وزيارة مصرف 'دقم'.
يذكر، انه من المقرر أن تقام ثلاثة معارض لمواد البناء من قبل شركات القطاع الإيراني الخاص في مسقط خلال مطلع العام الإيراني الجديد (يبدأ من 21 آذار/مارس الجاري).
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14 شركة إيرانية تشارك بمعرض صناعة البناء في عمان

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