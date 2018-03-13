اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد جلستها في فيينا

طهران/12آذار/مارس- ارنا - اعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في حسابه علي تويتر ان اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ستعقد جلستها في فيينا يوم 16 آذار/مارس الحالي.
وستراس الأمينة العامه لقسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هلغا اشميت هذه الجلسة.وسيشارك ممثلون عن الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا واميركا الي جانب ممثل ايران في هذه الجلسة.انتهي**2018 ** 1837
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