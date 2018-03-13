اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد جلستها في فيينا

وستراس الأمينة العامه لقسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هلغا اشميت هذه الجلسة.

وسيشارك ممثلون عن الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا واميركا الي جانب ممثل ايران في هذه الجلسة.

انتهي**2018 ** 1837

