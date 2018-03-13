اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد جلستها في فيينا

طهران/12آذار/مارس- ارنا - اعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في حسابه علي تويتر ان اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ستعقد جلستها في فيينا يوم 16 آذار/مارس الحالي.

وستراس الأمينة العامه لقسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هلغا اشميت هذه الجلسة.
وسيشارك ممثلون عن الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا واميركا الي جانب ممثل ايران في هذه الجلسة.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

ايران

الاتفاق النووي

فيينا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد جلستها في فيينا

معظم المشاهدات

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها

هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الايراني في فيينا ومقتل المنفذ

هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الايراني في فيينا ومقتل المنفذ

ظریف: ایران دخلت المیدان بكل ثقلها لتطویر العلاقات الشاملة مع باكستان

ظریف: ایران دخلت المیدان بكل ثقلها لتطویر العلاقات الشاملة مع باكستان

تدمیر سیارة انتحاریة ومقتل الإرهابیین فی منطقة سراوان الحدودیة

تدمیر سیارة انتحاریة ومقتل الإرهابیین فی منطقة سراوان الحدودیة

أحدث الأخبار

وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

في تصريح لـ 'ارنا'

وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

كتّاب عراقيون: الاحتلال الاميركي سهّل تغلغل الصهاينة في العراق

كتّاب عراقيون: الاحتلال الاميركي سهّل تغلغل الصهاينة في العراق

رئيس اللجنة الامنية في ديالي: نرفض أي تدخل عسكري اجنبي في المحافظة

رئيس اللجنة الامنية في ديالي: نرفض أي تدخل عسكري اجنبي في المحافظة

العین یخطف التعادل من استقلال طهران فی دوری ابطال اسیا

العین یخطف التعادل من استقلال طهران فی دوری ابطال اسیا

الانبار ترفض حماية مراكزها الانتخابية من قبل القوات الاجنبية

الانبار ترفض حماية مراكزها الانتخابية من قبل القوات الاجنبية

موضوعات مرتبط