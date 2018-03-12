خلال اللقاء بين ظريف ورئيس الوزراء الباكستاني؛

تاكيد ايراني – باكستاني علي زيادة التبادل التجاري وصولا الي 5 مليارات دولار بحلول العام 2021

اسلام اباد / 12 اذار / مارس /ارنا – اكد رئيس وزراء باكستان 'شاهد خاقان عباسي' علي رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران وبما يشمل التجارة الثنائية والاستثمارات والتعامل التجاري؛ مصرحا بضرورة اتخاد خطوات جادة من جانب البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري سنويا، ليبلغ الـ 5 مليارات دولار بحلول العام 2021.

وافاد مراسل 'ارنا' من اسلام اباد، ان وزير الخارجية الايراني وعلي امتداد زيارته لباكستان التقي اليوم الاثنين برئيس الوزراء الباكستاني 'شاهد خاقان عباسي' وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واكد خاقان عباسي في هذا اللقاء عزم بلاده لتحقيق السلام في المنطقة؛ مصرحا ان اسلام اباد ترغب في تنمية التعاون الثنائي بما يخدم التقدم والرخاء المشترك (مع طهران).
واكد رئيس وزراء باكستان علي مكانة افغانستان المصيرية في سياق النمو الاقتصادي في المنطقة وايضا باكستان وايران؛ لافتا الي ان البلدين الجارين يضطلعان بدور كبير في تحقيق هذا الامر الهام.
وفي جانب آخر من تصريحاته، اشاد شاهد خاقان عباسي بموقف قائد الثورة الاسلامية المساند للشعب الكشميري.
الي ذلك، ثمّن وزير الخارجية الايراني موقف باكستان الداعم للجمهورية الاسلامية ورفض هذا البلد القرار الدولي ضد ايران؛ مؤكدا علي تعزيز العلاقات الثنائية بما يشمل كافة المجالات بين البلدين الشقيقين والجارين.
وناقش الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء، موضوع انبوب نقل الغاز الايراني الي باكستان وتقرر علي اثره اجراء محادثات فنية في هذا الخصوص بين وزارتي النفط في كلا البلدين.
يضاف الي ذلك، محاور هامة اخري تطرق اليها اللقاء بين ظريف ورئيس وزراء باكستان اليوم، بما فيها حجم التبادل التجاري، والتعامل المصرفي، وادارة المشاكل الحدودية، ورفع مستوي التعاون متعدد الاطراف وعلي الصعيدين الدولي والاقليمي، وايضا تعزيز الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين.
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تاكيد ايراني – باكستاني علي زيادة التبادل التجاري وصولا الي 5 مليارات دولار بحلول العام 2021

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