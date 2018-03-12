باكستان لن تنضم للاجراءات الاميركية ضد ايران

وقال خالد محمود الذي شغل منصب السفير الباكستاني في ايران في كلمة القاها في ملتقي 'سبعون عاما من العلاقات الايرانية الباكستانية – الافاق المستقبلية' الذي عقد بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اسلام آباد ان العلاقات بين باكستان وايران تاريخية وهي تعود الي بضعة عقود.

واضاف ان الشعب الباكستاني لن ينسي ابدا المساعدات الانسانية التي قدمها الشعب الايراني اليه خلال وقوع الكوارث الطبيعية.

واكد علي دور ايران وباكستان في تقديم المساعدة لمعالجة الازمة الافغانية وقال ان وقف حالة انعدام الامن في افغانستان يخدم مصالح طهران واسلام اباد.

وصرح خالد محمود ان بامكاننا ارتفاع قيمة التجارة الثنائية الي خمسة مليارات دولار من خلال ايجاد تسهيلات مصرفية واستئناف النشاطات في هذا القطاع.

من جانبه اكد امين عام لجنة التخطيط والمستشار الاسبق لوزير الخارجية الباكستاني سرتاج عزيز في كلمة خلال الملتقي علي اهمية بذل المساعي المشتركة بين البلدين لتعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية.

واضاف ان الغاء الحظر المفروض علي ايران ادي الي خلق فرص كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي مؤكدا ان زيارة الزوار الباكستانيين الي ايران عامل مؤثر في تعزيز العلاقات والروابط بين شعبي البلدين

انتهي**2018 ** 1837

