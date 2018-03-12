ختام رئاسة ایران الدوریة علي مجموعة الـ 77 + الصین

فیینا / 12 اذار/ مارس / ارنا – افادت بعثة ایران لدي مكتب الامم المتحدة فی فیینا بانتهاء فترة الرئاسة الدوریة، علي مدي عام واحد، لسفیر ومندوب ایران الدائم لدي المنظمة الاممیة 'رضا نجفی' علي مجموعة الـ 77 + الصین، لتبدأ فترة رئاسیة جدیدة یقودها بلد الاكواداور.

وجرت الجمعة الماضیة (9 مارس الحالی) مراسم نقل رئاسة المجموعة من ایران الي السفیر والمندوب الإكوادوری الدائم لدي الامم المتحدة بفیینا؛ حضرها رئیس الوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوكیا امانو، وكبار المسؤولین فی مكتب الامم المتحدة بفیینا، الي جانب رؤساء المنظمات الدولیة المستقرة لدي العاصمة النمساویة وعدد كبیر من السفراء وممثلی الدول الاعضاء فی مجموعة الـ 77.
وفی تصریح له بالمناسبة التی عقدت بمقر الامم المتحدة فی فیینا، قدم نجفی شرحا للتطورات والانجازات التی قامت بها المجموعة الدولیة علي مدي العام الماضی؛ مبینا ان مجموعة الـ 77 عقدت خلال هذه الفترة اكثر من 130 اجتماعا تشاوریا فضلا عن القاء 80 كلمة فی مختلف القضایا.
وفیما یخص اهم الانشطة التی تقوم بها المجموعة، اشار مندوب ایران الدائم لدي المنظمة الاممیة فی فیینا، الي القضایا الخاصة بالوكالة الدولیة لطاقة الذریة والاستخدام السلمی للطاقة النوویة، ومكافحة الجرائم المنظمة والمخدرات والقضایا ذات العلاقة بالتقدم الصناعی لدي الامم المتحدة وایضا المواضیع الخاصة بالحظر الشامل للإختبارات النوویة.
الي ذلك، اعرب المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 'یوكیا امانو' وفی كلمة له بالمناسبة ایضا، اعرب عن تقدیره لجهود السفیر الایرانی الدائم لدي الامم المتحدة خلال فترة رئاسة ایران الدوریة علي مجموعة الـ 77 + الصین.
وفی سیاق متصل، ثمنّ كل من السفراء وممثلو الدول الاعضاء بمن فیهم السفیر المصری نیابة عن الدول الافریقیة، والصینی والبنغلادشی والعراقی والتشیلی والجزائری والافغانی والجنوب افریقی والكوبی والفنزویلی، والمالیزی والباكستانی وغیرهم، ثمّن كل بدوره الجهود الجادة التی قدمها نجفی خلال هذه الفترة.
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ختام رئاسة ایران الدوریة علي مجموعة الـ 77 + الصین

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