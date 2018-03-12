اخذ عينات من ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

وصرح فيروز بخت اليوم الاثنين في حديث مع مراسل ارنا ان عينات الحمض النووي اخذت من جثث الضحايا وارسلت الي طهران واننا ننتظر حاليا تسلم نتائجها من طهران.

واضاف انه طلب من اسر الضحايا الرجوع الي دائرة الطلب العدلي في تركيا لتقديم عينات من دمهم من اجل اعداد ملف جيني وارسال نسخة منه الي دائرة الطلب العدلي في محافظة جهارمحال وبختياري.

وقال انه يمكن تحديد هوية الجثث بعد تسلم نتائج الاختبارات وعينات الحمض النووي وكذلك الملف الجيني لاسر الضحايا.

وسقطت طائرة نفاثة تركية تقل 11 راكباً وطاقماً مساء امس الأحد في جبال دورك أناري في مدينة «كيار» الايرانية كانت متجهة من الشارقة الي اسطنبول.

وأعلن مساعد الإغاثة والانقاذ في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة جهار محال وبختياري عن العثور علي جثامين ضحايا الطائرة التركية المنكوبة في منطقة 'هلن' المحمية في مدينة كيار.

انتهي**2018 ** 1837

