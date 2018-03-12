ولی العهد البحرینی یستقبل رئیس المجلس الیهودی العالمی المقرب من الكیان الإسرائیلی

طهران - 12 اذار - مارس - ارنا - استقبل ولی العهد البحرینی سلمان بن حمد آل خلیفة الیوم الاثنین 12 مارس 2018 رئیس المجلس الیهودی العالمی رونالد لاودر.

یُذكر أن من أهم أهداف المجلس الیهودی العالمی الذی یرأسه لاودر استحثاث وحدة الشعب الیهودی وتمثیل مصالحه، إضافةً إلي مكافحة سلب الشرعیة لإسرائیل.
ویتكون المؤتمر الیهودی العالمی من هیئات ممثلة وطنیة جامعیة فی 115 دولة فی جمیع أنحاء العالم، ومنظمات ممثلة إقلیمیة وعدة منظمات یهودیة دولیة أبرزها المؤتمر الیهودی العالمی-إسرائیل.
وكان وفد رسمی یضم أعضاء مركز التعایش السلمی المنشأ من قبل الملك قد زار الكیان الاسرائیلی وظهر فی قنوات التلفزة الإسرائیلیة بتصریحات استفزازیة لمشاعر الأمة العربیة والإسلامیة ومخالفة لواقع وقوف شعب البحرین التاریخی إلي جانب القضیة الأم قضیة فلسطین المحتلة.
وقد ظهر الوفد المشكل من 24 شخصًا ضمن ما یسمي لجنة “هذه هی البحرین” التی شكلها ملك البحرین ویدعمها دیوانه لتلمیع صورة النظام والتغطیة علي الانتهاكات الفاضحة التی یمارسها ضد المطالبین بالتحول نحو الدیمقراطیة.
وعبرت مجمل أطیاف المجتمع البحرینی عن رفضها واستنكارها للزیارة التی وضعت فی إطار التطبیع المرفوض فی البحرین.
وكانت القوي السیاسیة المعارضة قد عبرت عن استنكارها لزیارة الوفد الي الكیان الصهیونی وقالت إنه لا یمثل ‎شعب البحرین بل یمثل النظام الذی ابتعثه، وأن شعب ‎البحرین الأصیل بشیعته وسنته وكل طوائفه بریئ من هذا الوفد و من العلاقة مع الكیان الصهیونی الغاصب لأرضنا المقدسة.
انتهي ** 1837



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ولی العهد البحرینی سلمان بن حمد آل خلیفة

رئیس المجلس الیهودی العالمی رونالد لاودر

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ولی العهد البحرینی یستقبل رئیس المجلس الیهودی العالمی المقرب من الكیان الإسرائیلی

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