مساعد السفير التركي يعرب عن تقديره لكوادر الاغاثة اثر تحطم الطائره التركيه

شهركرد/12آذار/مارس- التقي مساعد السفير التركي مورات مهاجر اوغلو اليوم الاثنين محافظ جهارمحال وبختياري 'جنوب غرب ايران ' اقبال عباسي معربا عن تقديره لتحرك كوادر الاغاثة والانقاذ بصورة جيدة وسريعة في حادث تحطم الطائرة التركية في المحافظة.

واعتبر اوغلو خلال هذا اللقاء ادارة الازمة ومساعي كوادر الاغاثة والانقاذ في محافظة جهارمحال وبختياري بالجيدة.
ومن جانبه قدم المسوول الايراني تقريرا حول عملية الاغاثة والانقاذ في حادث تحطم الطائرة التركية.
وسقطت طائرة نفاثة تركية تقل 11 راكباً وطاقماً مساء امس الأحد في جبال دورك أناري في مدينة «كيار» الايرانية كانت متجهة من الشارقة الي اسطنبول.
وأعلن مساعد الإغاثة والانقاذ في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة جهار محال وبختياري عن العثور علي جثامين ضحايا الطائرة التركية المنكوبة في منطقة 'هلن' المحمية في مدينة كيار.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

اجتماعي

تركيا

تحطم الطائرة

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مساعد السفير التركي يعرب عن تقديره لكوادر الاغاثة اثر تحطم الطائره التركيه

معظم المشاهدات

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

سفير أمريكي سابق: السعودية ساعدت علي تكوين داعش

ايران ضد الإرهاب

سفير أمريكي سابق: السعودية ساعدت علي تكوين داعش

أحدث الأخبار

ظريف يبحث مع وزير الداخلية الباكستاني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

ظريف يبحث مع وزير الداخلية الباكستاني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

14 شركة إيرانية تشارك بمعرض صناعة البناء في عمان

14 شركة إيرانية تشارك بمعرض صناعة البناء في عمان

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد جلستها في فيينا

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد جلستها في فيينا

تاكيد ايراني – باكستاني علي زيادة التبادل التجاري وصولا الي 5 مليارات دولار بحلول العام 2021

خلال اللقاء بين ظريف ورئيس الوزراء الباكستاني؛

تاكيد ايراني – باكستاني علي زيادة التبادل التجاري وصولا الي 5 مليارات دولار بحلول العام 2021

منطقة بيستون المحمية التابعة لمحافظة کرمانشاه (غرب إيران)

منطقة بيستون المحمية التابعة لمحافظة کرمانشاه (غرب إيران)

موضوعات مرتبط