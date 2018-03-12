مساعد السفير التركي يعرب عن تقديره لكوادر الاغاثة اثر تحطم الطائره التركيه

واعتبر اوغلو خلال هذا اللقاء ادارة الازمة ومساعي كوادر الاغاثة والانقاذ في محافظة جهارمحال وبختياري بالجيدة.

ومن جانبه قدم المسوول الايراني تقريرا حول عملية الاغاثة والانقاذ في حادث تحطم الطائرة التركية.

وسقطت طائرة نفاثة تركية تقل 11 راكباً وطاقماً مساء امس الأحد في جبال دورك أناري في مدينة «كيار» الايرانية كانت متجهة من الشارقة الي اسطنبول.

وأعلن مساعد الإغاثة والانقاذ في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة جهار محال وبختياري عن العثور علي جثامين ضحايا الطائرة التركية المنكوبة في منطقة 'هلن' المحمية في مدينة كيار.

انتهي**2018 ** 1837

