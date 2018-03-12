الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

وكان الجيش السوري قد تمكن اليوم الاثنين من تطويق التنظيمات الارهابية في مدينة حرستا بشكل الكامل وعزل “حرستا” عن مدينة دوما وبلدة الريحان وذلك بعد التقاء القوات المتقدمة من مواقعها في “كازية الكيلاني” الواقعة علي اوتوستراد “دوما _حرستا ” بالقوات المرابطة في محيط ادارة المركبات جنوب حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق.

ويوم امس شطر الجيش السوري مناطق تواجد الارهابيين في الغوطة الشرقية لدمشق إلي قسمين جنوبي وشمالي وذلك بعد التقاء قوات الجيش المتقدمة من بلدة مسرابا باتجاه قرية مديرا، بقوات الجيش المتمركزة في إدارة المركبات في مدينة حرستا، عقب السيطرة الكاملة علي قرية مديرا.

انتهي ** 1837

