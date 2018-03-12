سيتم رفع العقبات التجارية بين ايران وروسيا خلال شهرين

واشار عسكراولادي في تصريح له اليوم الاثنين الي انجازات الدورة ال14 لاجتماع التعاون المشترك بين ايران وروسيا والتي عقدت بمشاركة وزير الشوون الاقتصادية والمالية الايراني مسعود كرباسيان في موسكو قبل اسبوع وقال ان المشاكل الاساسية الموجودة امام عملية التجارة بين ايران وروسيا طرحت خلال هذه الزيارة وتم دراسة سبل تسوية هذه التحديات.

واضاف ان قيمة التبادل التجاري بين ايران وروسيا تبلغ 2.2 مليار دولار سنويا ومن المقرر بان يرتفع هذا الحجم الي ضعفين خلال الاشهر الستة القادمة علي اساس التفاهمات الحاصلة بين الجانبين.

وصرح ان احد المصارف الروسية يعمل مع ايران حاليا ومن المقرر بان يرتفع عدد المصارف الروسية المتعاملة مع ايران الي اربعة مصارف كما سيتعاون مصرفا الزراعة والصادرات الروسيان مع ايران في المستقبل.

وتابع عسكر اولادي ان الطرف الروسي وعد بان يتم اصدار التاشيرات للسياح الايرانيين في غضون ثلاثة ايام كما وعد بان يتم اصدار التاشيرات لرجال الاعمال في غضون 10 ايام حيث تكون صلاحيتها لعام كامل؛ الامر الذي يسهم في تسهيل العلاقات التجارية بين البلدين.

انتهي**2018 ** 1837

