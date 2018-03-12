لاريجاني : الجمهورية الاسلامية تتخذ قرارات دقيقة بشان القضايا الدولية

مشهد / 12 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلي راسها سماحة قائد الثورة تقوم باتخاذ قرارات لائقة ودقيقة بشان القضايا الدولية؛ مضيفا ان هذه المهمة تشكل ردا علي المزاعم الواهية لبعض وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في هذا الخصوص.

جاءت تصريحات لاريجاني هذه اليوم الاثنين، من مدينة قوجان بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)؛ مؤكدا ان ايران تتحلي بالفراسة وسرعة المبادرة في مواجهة القضايا، ورغم الفوضي التي تعصف بالمنطقة 'فهي قادرة علي قيادة سفينتها جيدا'.
وتطرق رئيس البرلمان الايراني الي الاجواء المثارة والتحركات الشيطانية في المنطقة، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت من اتخاذ خطوات كبيرة خلال السنوات الاخيرة لتعزيز العلاقات وتسوية القضايا الاقليمية.
واردف قائلا ان ايران لجأت الي قرارات سليمة وتعاطت بدقة مع قضية الطاقة؛ لكن الفوضي تعمّ بالمنطقة فيما تواجهة المعضلات البلدان المجاورة.
وفيما لفت الي اقرار الاعداء بالاجراءات الحكيمة المتبعة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال لاريجاني، 'لكن هؤلاء رغم هذه الحقيقة يزيدون في عدائهم مع بلادنا الامر الذي يستدعي مزديا من الدقة والمراقبة'.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اكد لاريجاني ضرورة الاعمار وتعززي البني التحتية في ايران وذلك نظرا للظروف السياسية التي تمر بها الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنطقة الشرق الاوسط؛ مبينا ان الظروف باتت متاحة و وبعض التحديات الزيلت اليوم بما يؤكد امكانية تحقيق التطور الاقتصادي داخل البلاد.
انتهي ** ح ع



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لاريجاني : الجمهورية الاسلامية تتخذ قرارات دقيقة بشان القضايا الدولية

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