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شمخانی : الاعتداء علی السفارة الایرانیة خدمة بریطانیة للسعودیة

طهران / 12 اذار / مارس / ارنا – وقال امین المجلس الاعلي للأمن القومی الایرانی ان الاعتداء علي سفارة ایران فی لندن شكل خدمة من جانب الحكومة البریطانیة الي ولی العهد السعودی، وذلك علي ضوء صفقات السلاح الملیاریة التی عقدها بصورة مشینة مع هذا البلد.

وردّا علي تصریحات ولی العهد السعودی ضد ایران والمقاومة الاسلامیة، قال شمخانی ان الكیان الصهیونی وامریكا فی ضوء الهجوم علي العراق وافغانستان وایضا داعمی الارهاب فی المنطقة یمثلون الشرّ؛ مضیفا ان الرئیس الامریكی یسعي لازالة صفة 'الشر' من الكیان المحتل للقدس فیما یعمد الي اطلاق هذا العنوان علي الدول التی تقوم نوعا ما بإرساء السلام والاستقرار فی المنطقة.
واكد امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی ان ولی العهد السعودی یلجأ الي سیاسة القاء المسؤولیة علي الاخرین؛ مبینا ان هذا الخطأ ینبع من جهل الاخیر.
واعرب شمخانی عن اسفه لما یقوم به حكام السعودیة علي مرّ تاریخهم السیاسی ودعمهم للجماعات التكفیریة الامر الذی ادي الي تشكیل حدود دمویة فی العالم الاسلامی.
وفی جانب اخر من تصریحاته تطرق امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی الي موضوع الشركات المعرفیة وضرورة مساندة هذه الشركات بوصفها محورا للاقتصاد المقاوم؛ مصرحا ان الشركات القائمة علي المعرفة تشكل المكوّن الرئیسی لتنظیم الطاقات البشریة المتخصصة فی البلاد؛ ولافتا الي ان الجمهوریة الاسلامیة حققت قفزة نوعیة فی مجال العلوم الانسانیة علي مرّ العقود الاربعة الماضیة .
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الاعتداء علی السفارة

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شمخانی : الاعتداء علی السفارة الایرانیة خدمة بریطانیة للسعودیة

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