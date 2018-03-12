رئيس السلطة القضائية:

علي الأمين العام للأمم المتحدة أن لا يكون ناطقا باسم أعداء الثورة وزمرة المنافقين

طهران/12 آذار/مارس/إرنا- قال رئيس السلطة القضائية آية الله 'صادق آملي لاريجاني' في إشارة الي تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في إيران، قال انه 'ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن لا يكون ناطقا باسم أعداء الثورة وزمرة المنافقين'.

وأضاف آية الله آملي اليوم الإثنين في كلمة له أمام إجتماع المسؤولين الرفيعين للسلطة القضائية، ان هذا التقرير كسائر التقارير المسبقة وبعض البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، للأسف، عبارة عن ثمة مزاعم ضد الثورة صادرة عن المنافقين خارج البلاد تجري علي لسان الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد، ان مكانة الأمين العام للأمم المتحدة أسمي من أن يكون متحدثا باسم أعداء الثورة وزمرة المنافقين قائلا، 'ان ما يعد تعذيبا في سجون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقوانين غير العادلة بين الجنسين المزعومة وبعض الإعدامات التي تنسب الي إيران، كلها تقوم علي أساس مجموعة من المزاعم والتقارير غير الموثوقة والكاذبة تماما في بعض الأحيان'.
وأضاف، ان إنتهاج هذا النمط في تنظيم التقارير، الذي يجلس فيه الأمين العام للأمم المتحدة في مقره ويجعل مزاعم أولئك الذين يمولون من قبل وكالات التجسس للعمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أساسا لتقريره، من دون السماع الي تصريحات الطرف الآخر، يعتبر نمطا غير منطقي وغير عقلاني وشعوب العالم كذلك لا تقبل بهذه الإزدواجية في السلوك التي تبديها المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان.
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السلطة القضائية

الأمين العام للأمم المتحدة

زمرة المنافقين

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علي الأمين العام للأمم المتحدة أن لا يكون ناطقا باسم أعداء الثورة وزمرة المنافقين

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