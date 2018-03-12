هناك فارق كبير بين ايران وامريكا في مكافحة الارهاب

واضافت هناك فارق بين الادعاءات الامريكية في مكافحة المجاميع الارهابية وبين ما تقوم به في العراق وسوريا فالقوات الامريكية ومتحديها لهم علاقات علنية وسرية مع تلك المجاميع في كل من العراق وسوريا وتقوم بتزويدها بالذخيرة والسلاح .فهي منعت هزيمتهم في سوريا ولها علاقات مع داعش الارهابي .

واشارت الخبيرة الي الحماية الامريكية لتلك المجاميع الارهابية في سوريا وقالت: حينما يقترب الجيش السوري والقوات الروسية المساندة له من الانتصار عليهم فان الامريكان يبذلون مابوسعهم لمنع هزيمتهم وشهدنا مرات عديدة كيف ذهب الملف السوري الي مجلس الامن الدولي بسبب الاصرار الامريكي وبحجة استخدام الاسحلة الكيمياوية للحؤول دون هزيمة تلك المجاميع الارهابية.

واضافت: لهذا السبب نشاهد ان القوات الامريكية لم تتكبد الكثير من الخسائر علي العكس فايران قدمت الكثير في مكافحة الارهاب وعملت بصدق وسخرت جميع امكانياتها للقضاء عليه.

وقالت فئودوروا ان ايران بمساعداتها الاستشارية في سوريا والعراق تهدف الي احلال الامن والاستقرار فيهما وليست لها اطماع في هذين البلدين.

انتهي**م م** 1837

