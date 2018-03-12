القوة البحرية ترصد مصادر انعدام الامن حتي في اقصي نقاط مياهها الاقليمية

واضاف 'خانزادي' الذي كان يتحدث في كلية الامام الخميني (رحمه الله) للعلوم البحرية في مدينة نوشهر(شمال)، ان الاستكبار العالمي يسعي الي ان لايكون هناك تعاون وتكاتف بين دول المنطقة .

وقال قائد القوة البحرية ان حضور الفرقاطات فوق السطح وتحت السطح، يتطلب مهارات تقنية معقدة، ولحماية مياهنا الاقليمة يجب تعلم جميع الفنون والتقنيات التي تعيننا علي اداء المهام المنوطة بنا بكل قوة واقتدار.

واضاف ايضا نشاهد اليوم حضور القطعات البحرية التابعة لدول اخري التي تمارس مهامها بالقرب من مياهنا الاقليمية لذا علي قوات الحماية البحرية الانتباه والعمل بحيطة تامة.

واشار قائد القوة البحرية الي وجود القراصنة في خليج عدن وقال برغم وجود قوات بحرية لحوالي 30 دولة هناك ولكن مشاركة القوات البحرية الايرانية مميزة ومبرمجة.

انتهي**م م**2344

