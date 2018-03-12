وزير الثقافة والارشاد الاسلامي:

المرأة الايرانية مارست دورها في مجال الثقافة والفن والأدب بجدارة

طهران/12آذار/مارس – إرنا – قال وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي: إنّ المرأة في ايران مارست منذ القدم دوراً هاماً ومصيرياً في مجال الثقافة والفن والآداب.

وخلال إحتفال اقيم اليوم الاثنين بمناسبة عيد الاُم في طهران، أكّد عباس صالحي علي دور المرأة الايرانية في إنتاج الثقافة والفن والأدب والصناعات اليدوية والفنون التقليدية التي تمثل جزءً من الهوية الوطنية لايران إضافة الي الجدارة التي أبدتها المرأة الايرانية في حقل الأدب القصصي.
كما أضاف الوزير الي جميع هذه النشاطات، خوض المرأة مجال الشعر وتأليف الدواوين الشعرية وظهورها المتزايد علي الساحة السينمائية والمسرح والموسيقي والفنون التشكيلية فضلاً عن نشاطها في سوق بيع المنتجات الثقافية والفنية وتوزيع السلع ذات الطابع الفني.
وختاماً أشار صالحي الي طبيعة الثورة الاسلامية التي توفر المجال للمرأة كي تمارس نشاطاً أوسع في الحقول الاجتماعية ايضاً.
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وزير الثقافة والارشاد الاسلامي

المرأة الايرانية

دورها في الانتاج الفني والأدبي

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المرأة الايرانية مارست دورها في مجال الثقافة والفن والأدب بجدارة

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