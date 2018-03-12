تجار الهند يرحبون بالمشاركة و الاستثمار في ايران

واشار 'رحيم بنا مولايي' اليوم الاثنين بعد عودته والوفد التجاري المرافق له من الهند الي النتائج المهمة للزيارة وقال خلال الاجتماعات المتعددة مع الناشطين الاقتصاديين والتجار والصناعيين حصلت مفاوضات مثمرة في مجال الصناعات الجوية وقطع غيار السيارات والمولدات الكهربائية والصفائح الشمسية والسيارات ومكائن النسيج وتم زيارة بعض المعامل في هذ الشأن.

واشار الي اقتراح بعض التجار في الهند الي التعاون المشترك في مجال البرمجة وتقرر تشكيل فريق عمل من الناشطين في هذا المجال لتوفير الارضية اللازمة للتعاون المشترك.

وحول اهداف الزيارة قال 'بنامولايي' نظرا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين فان المشاركة في الاستثمارات وتسويق منتجات محافظة البرز من اجل تنمية الصادرات كانت اهم اهداف زيارة الوفد الي الهند.

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