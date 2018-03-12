تضحيات الشهداء تفرض علينا الصمود أمام الأعداء وصون الثقافة الاسلامية

وأشار علي لاريجاني في كلمته الي بدايات انتصار الثورة الاسلامية وما مرت به البلاد آنذاك من ظروف صعبة وعمليات اغتيال وحرب مفروضة مشيداً بدور الإمام الخميني الراحل الذي حقن ثقافة الجهاد في سبيل الله في قلوب ونفوس الشباب ما ادي الي انتصار ايران في الدفاع المقدس والتي مازالت تتبني هذا النهج عند مواجهة الظروف الراهنة الصعبة.

وأكّد لاريجاني علي ما تواجهه البلاد حالياً من هجوم إعلامي شرس وأفكار دخيلة مشجعاً الشعب علي عدم السماح للخوف بأن يتسرب الي نفوسهم كي تبقي منجزات الثورة مُصانة من تطاول الأعداء.

وفي كلمته أضاف بأنّ الأمريكان ربما يتبنون اسلوب التحقير ضد ايران علناً عبر تصريحاتهم إلّا أنّ الخوف من القوة الايرانية واقتدارها لاتترك نفوسهم، ولم تتمتع ايران بهذا الحجم من العزة والكرامة والقوة إلّا بفضل تحمل شعبها الكثير من المعاناة لصيانة عظمة البلاد معتبراً الحفاظ علي الاستقلال والحرية وإتخاذ المواقف المناسبة في مواجهة الإستكبار العالمي والدفاع عن المستضعفين والمظلومين من أولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

إنتهي ** ع ج**2344

