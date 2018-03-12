أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ادريس شريف لـ إرنا:

سياسة ترامب تجاه إيران مجازفة غير مقبولة حتي داخل البيت الجمهوري الأمريكي

الجزائر / 12 آذار / مارس / إرنا-توقع الدكتور ادريس شريف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أن 'يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المستقبل القريب، ضغوطا حتي من داخل البيت الجمهوري، للعدول عن سياسته المتطرفة تجاه إيران والاتفاق النووي الموقع (5+1)'.

وقال الدكتور ادريس شريف ، في حوار مع مراسل إرنا بالجزائر، 'أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه ضغوطا ليس فقط من الخارج، بل حتي من داخل بيته الجمهوري من أجل التخلي عن تعنته تجاه الاتفاق النووي الإيراني الموقع، والتزام لغة التفاوض'.
وأوضح الدكتور شريف ادريس أن سياسة دونالد ترامب تجاه إيران لا تشبه أي موقف من رؤساء أمريكا الذين سبقوه، 'سواء باراك أوباما أو حتي الرئيس الجمهوري بوش الإبن الذي حتي وإن صعد لهجة الحرب كان يصل حدا ويعود إلي منطق المفاوضات ولغتها '.
وبحسب شريف ادريس، فإن هذا الموقف لدونالد ترامب من إيران وإدارة ظهره للاتفاق النووي الموقع إنما يدفعه 'تخوف الإدارة الأمريكية من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه إيران في المنطقة والرغبة في كبحه'.
واستطرد شريف ادريس أن الدور الذي تؤديه إيران في العراق وسوريا 'مكنها من الإفلات من محاولات عزلها وحصارها'.
ويري الدكتور أن السياسة الأمريكية في المنطقة تحددها 'إملاءات المصالح الصهيونية في المنطقة'، مؤكدا أن 'استمرار دونالد ترامب في هذه السياسة مجازفة محفوفة بالمخاطر لا تقبلها الدول الغربية الكبري، ولا حتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية'.
في سياق ذي صلة، انتقد شريف ادريس 'المقاربة الأمريكية' في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلي أن 'هناك مفارقة'، فمن جهة 'تعلن الولايات المتحدة الأمريكية محاربتها للإرهاب، ولكن هذه المكافحة مرهونة بإملاءات تريد أن تفرضها الإدارة الأمريكية علي دول المنطقة وحكوماتها، ومرتبطة بتدخلات في شؤونها الداخلية'.
في هذا الإطار يؤكد الدكتور شريف ادريس أن الولايات المتحدة الأمريكية 'معروف عليها تعاليها علي القوانين والمبادئ الدولية وعدم اعترافها بها، ومن أهم هذه المبادئ الدولية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول'.
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سياسة ترامب تجاه إيران مجازفة غير مقبولة حتي داخل البيت الجمهوري الأمريكي

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