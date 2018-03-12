إيران ومحور المقاومة منعا التنظيم الإرهابي داعش من التمدد إلينا

وقال الأستاذ منتصر أوبترون، في حوار مع مراسل إرنا بالجزائر، 'إيران كان لها نصيب كبير في دحض التنظيم الإرهابي داعش في العراق وسوريا'.

وبحسب منتصر أوبترون، فإن تمدد هذا التنظيم الإرهابي 'كان مبرمج وصوله إلينا'، معتبرا أن 'الجيش العربي السوري وحزب الله وإيران تمكنوا من وقف الدمار ومنعه من الوصول إلينا كما كان مبرمجا'.

وأضاف الباحث أوبترون أن 'محور المقاومة، وبفضل المساندة الروسية والصينية، تم إجهاض المشروع الإرهابي الخبيث'، مؤكدا أن هذا المشروع 'مولته الولايات المتحدة وإسرائيل، والممالك النفطية الخليجية المستبدة لشعوبها التي تريد أو تحاول ضرب محور المقاومة'.

ونفي الأستاذ أوبترون وجود أية إرادة لدي الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب، وقال إنه بالعكس ' الدور الأمريكي مثله مثل الدور الإسرائيلي، وهي لم تحارب أبدا لا الإرهاب ولا داعش، بل هي التي دعمت هذا التنظيم بالسلاح والتدريب والمال، وحتي بالضباط والخبراء العسكريين في العراق، وبالخصوص في سوريا'.

أكثر من ذلك، يقول الأستاذ أويترون إنه 'حتي عندما كسرت قوي المقاومة شوكة داعش، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما تتدخل لإنقاذ فلول داعش عندما تكون علي أبواب الانقراض بنقلها بالطائرة من الأماكن التي حوصرت فيها، مثلما حدث في العراق أو بقصف الطيران الإسرائيلي للجيش العربي السوري لتمكين الإرهابيين من النجاة والانسحاب'.

في السياق نفسه أعرب منتصر أوبترون عن أسفه 'مواصلة العربية السعودية، بإيعاز من إسرائيل، إعلان حربها علي إيران'، مضيفا أنه 'من المؤسف أن يعلن وزير داخلية السعودية أن إيران عدوة العرب، والمؤسف أكثر أنه أعلنها من الجزائر بلد الشهداء والمقاومة، ولاسيما وأن الشعب الجزائري يعتبر الشعب والدولة الإيرانية أصدقاء مثل الشعب السعودي والشعوب الإسلامية الأخري'.

وعلق منتصر أوبترون علي تصريحات وزير الداخلية السعودي بقوله 'أعتقد أن العدو الحقيقي للشعوب العربية وغير العربية هو من يقتل الشعب اليمني ويبيده أمام تواطؤ وسكوت إجرامي مقيت للمجتمع الدولي'.

وأبدي منتصر أوبترون الذي يؤكد ضرورة 'القضاء نهائيا علي عصابات الإرهاب، تفاؤله بشأن 'بداية تقهقر مشاريع الهيمنة الأمريكية علي العالم كقطب واحد'، مشيرا إلي أن 'آخر دليل هو استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للالتقاء بالرئيس الكوري، بعد عجزهم علي تنفيذ تهديداتهم لإيران التي صمدت ولم تنحن'.

وقال الباحث منتصر أوبترون إن 'الساحر الأمريكي' (الولايات المتحدة الأمريكية ) اكتشف أن هناك قوي أخري يجب أن تؤخذ في الحسبان روسيا والصين ودول البريكس'.

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