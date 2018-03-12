وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني يؤكدان علي دعم التعاون المشترك

اسلام اباد/ 12 اذار/ مارس/ ارنا - أكد وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والباكستاني خواجه محمد آصف، في لقاء جمعهما اليوم الاثنين في مدينة اسلام اباد، علي دعم التعاون السياسي والاقتصادي المشترك بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اللقاء، ان ايران وباكستان بلدان صديقان وجاران، تربطهما حدود مشتركة طويلة، ومن الضروري اقرار التعاون المتين بخصوص حماية أمن الحدود ومنع تسلل الارهابيين.
من جانبه أكد وزير الخارجية الباكستاني علي تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية وقال : مستعدون للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وندعو الي استقرار وحفظ الأمن علي حدود البلدين.
كما بحث الطرفان بخصوص عملية السلام في افغانستان وتنمية التعاون المصرفي والطاقة واعلان استعداد ايران لتوفير الكهرباء لسد احتياجات باكستان والتعاون والارتباط بين مينائي جابهار وغوادر وتطوير الاسواق الحدودية والملفات الدولية وقضايا العالم الاسلامي وتوفير المزيد من التسهيلات للزوار الباكستانيين لمرقد الامام الرضا (ع).
وتبادل الوزيران ظريف ومحمد آصف حول التعاون المتعدد الاطراف خاصة الاقتصادي بهدف دعم الاستقرار واحلال السلام في المنطقة ومكافحة الجماعات المتطرفة وتهريب المخدرات.
و حيا الطرفان الذكري السبعين لاقرار العلاقات الدبلوماسية بين ايران وباكستان.
كما ناقش وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني علي مأدبة الغداء، المواضيع الأقليمية (افغانستان واليمن وسوريا).
و وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء أمس الي العاصمة الباكستانية اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية المهمة.
وتاتي زيارة ظريف الي اسلام اباد والتي تستغرق ثلاثة ايام علي راس وفد سياسي واقتصادي تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني خواجه محمد آصف بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثاني وتبادل وجهات النظر بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.
ويضم الوفد المرافق للوزير ظريف 30 مسؤولا ومندوبا من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد.
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وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني يؤكدان علي دعم التعاون المشترك

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