وزير الخارجية الباكستاني: نرحب بتعزيز التعاون مع ايران

اسلام اباد/12آذار/مارس/ارنا- رحب وزير الخارجية الباكستاني 'خواجه محمد اصف' باقتراح وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' حول توثيق التعاون التجاري بين طهران و اسلام اباد واكد ان الحكومة الباكستانية تعمل علي توطيد التعاون بين غرفتي التجارة الباكستانية و الايرانية.

واشار محمد اصف اليوم الاثنين خلال الملتقي التجاري بين ايران و باكستان، إلي العلاقات العريقة بين البلدين وكذلك الحدود المشتركة التي تمتد لمساحات طويلة بينهما واضاف ان تمتين التعاون التجاري بين ايران و باكستان بحاجة الي توفير اجواء مناسبة و تعزيز العلاقات و تحسين المبادلات التجارية بينهما.
واكد ان التعاون التجاري بين باكستان وايران شهد تطورا كبيرا خلال العامين الاخيرين حيث تجاوز حجم مليار دولار وان البلدين يعملان علي بلوغه خمسة مليارات دولار.
ودعا الي ضرورة تسهيل التعريفة الجمركية بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي مشيرا بذلك الي اجراء محادثات بين البنكين المركزيين الايراني والباكستاني لتقديم التسهيلات المصرفية لتشهد علاقاتهما تقدما ملحوظا .
واكد علي اقامة معارض مشتركة لتعزيز التبادل التجاري وتعرف التجار الايرانيين و الباكستانيين علي بعضهم البعض.
وتاكيدا علي اهمية دور مينائي جابهار وغوادر قال من شأنهما أن يكونا مكملا لبعضهما البعض .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي ما عانت منه المنطقة من الارهاب و التطرف خلال السنوات الاخيرة داعيا الي ضرورة مكافحة تهريب المخدرات.
يذكر ان محمد جواد ظريف وصل ليلة امس الاحد الي باكستان في زيارة تستغرق ثلاثة ايام بهدف الاجتماع مع كبار المسؤولين هناك ليتباحث معهم حول ترسيخ العلاقات الثنائية في كافة المجالات التي تهم البلدين.
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وزير الخارجية الباكستاني: نرحب بتعزيز التعاون مع ايران

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