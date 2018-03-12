بروجردي: المسؤولون الامنيون في سفارة ايران لدي لندن كانوا يتوقعون الهجوم عليها

وتعليقا علي الهجوم علي سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن ليلة الجمعة، اوضح بروجردي اليوم الاثنين، ان الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية الهجوم علي السفارة.

واضاف انه ورغم طلب المسؤولين الامنيين في سفارة ايران لدي لندن من الخارجية البريطانية انتشار قوات الشرطة امام مبني السفارة، لكن المسؤولين البريطانيين اكدوا علي حفظ الامن هناك واعلنوا لاداعي للقلق و لا حاجة لانتشار الشرطة.

وتابع قائلا ان حادث الهجوم علي السفارة والاساءة للعلم الايراني يوحيان بموافقة الحكومة البريطانية مع ما قام به المهاجمون.

واضاف ان بريطانيا قدمت اعتذارها لايران علي لسان مساعد وزير الخارجية ومن خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الايراني و سفير ايران لدي لندن.

واكد انه علي الحكومة البريطانية ان تعوض الخسائر التي لحقت بالسفارة جراء الحادث معلنا ان الهجوم سيسجل كنقطة سوداء في اداء الحكومة البريطانية تجاه الشعب الايراني و الجمهورية الاسلامية الايرانية و سفارة ايران في لندن.

يذكر إن عددا من انصار فرقة متطرفة مقيمة في لندن قاموا ليلة الجمعة بالهجوم علي سفارة ايران ورغم انه تم اعتقال المهاجمين الا انه تم الافراج عنهم بعد ساعات بكفالة.

انتهي**1110**2344

