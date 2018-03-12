علي اوبك الإحتفاظ بسعر الـ60 دولار للبرميل الواحد

وخلال حديث له أمس الأحد مع 'وال استريت جورنال' الامريكية أضاف بيجن زنكنه بأنّ إرتفاع سعر البرميل الي 70 دولار سيعني زيادة إنتاجية أكبر لشركة شل الأمريكية النفطية وهذا ما لانرغب فيه نحن.

وأفادت التقرير بأنّ منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) منذ عام 2017 وبهدف إبعاد الشركات النفطية الامريكة عن السوق ومنع انخفاض أسعار النفط إتحدت مع دول خارج المنظمة ثم انقسمت الي فئتين الاولي تتزعمها السعودية الساعية الي رفع سعر البرميل الي 70 دولار والاُخري تتزعمها ايران التي تحاول الإبقاء علي ال60 دولار للبرميل.

وأعربت الصحيفة عن إعتقاد خبرائها بأنّ الاتفاق علي خفض انتاج اوبك ودول خارج اوبك للانتاج النفطي، ساعد في تحسين حالة السوق النفطية وخلَقَ تعادل في تداولاتها إلّا أنّ هذا الاستقرار في خطر بفعل التقنيات التي توظفها شركة شل النفطية والتي تساعدها في خفض أو رفع منسوب انتاجها النفطي.

إنتهي** ع ج**2344

