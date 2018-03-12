ايران رائدة في مكافحة الارهاب

وأضاف محمد جواد هاشمي نجاد اليوم الاثنين حول الدور الايراني في التصدي للارهاب، بأنّ ايران منذ اليوم الاول لانتصار ثورتها ذاقت مرارة العمليات الارهابية ضد شعبها ومازالت هذه العمليات الارهابية مستمرة رغم تضاؤل حدتها مشيداً بتفوق ايران علي 35 جماعة إرهابية كانت جميعاً تمارس نشاطات ارهابية مسلحة ضد الشعب الايراني.

وصرّح هاشمي نجاد بأنّ ايران زوّدت جبهة المقاومة بهذه الخبرات التي حصدتها طيلة سنوات كفاحها وما يمت بها بصلة ما أدّي الي ظهور دور ايراني فاعل علي المستوي المحلي والاقليمي في مكافحة الارهاب الذي يمثل أداةً هامة لخدمة الاهداف الاستكبارية لافتاً الي دراية ايران بأنّ الارهاب ليست إلّا أداة غير انسانية يتحكم بها الاستكبار العالمي ويوظفها ضد الشعوب.

وعزي الأمين العام لمنظمة هابيليان، الغضب والاستياء الامريكي الصهيوني إزاء ايران الي دورها الرائد في التصدي للارهاب الأمر الذي أزعج الدول العظمي وأوصلهم الي قناعة ضرورة إبعاد ايران عن طريق الجماعات الارهابية والمجرمة لتتوفر إمكانية مواصلة توظيفها أكثر فاكثر.

إنتهي** ع ج**2344

