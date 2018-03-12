الدور الايراني في مكافحة الارهاب وإقامة الهدنة في سوريا

وأضاف 'لو لايان' اليوم الاثنين في لقاء مع وكالة إرنا، بأنّ الصين تدعم دور المجتمع الدولي خاصة مفاوضات استانا والتي تتولي ايران وروسيا وتركيا دورا هاما فيها، مؤكداً علي أن تبقي الاولوية الصينية الايرانية في سياساتهما الخارجية متمثلة في مكافحة الارهاب والتوصل الي حل دبلوماسي للتخلص من الازمة السورية وقال: إنّ علي الصين باعتبارها العضو الدائم لدي مجلس الامن القيام بدور بناء وايجابي في إغلاق الملف السوري.

كما لفت 'لو ليان' الي المساعدات الانسانية الصينية لسوريا واللاجئين السوريين مشيراً الي مشاركة الصين في جميع المساعي الرامية الي حسم الملف السوري ومنها إجتماعات جنيف وأستانا وسوتشي وملوحاً الي نقطة هامة تتمثل في ضرورة توحيد معايير مكافحة الارهاب بين جميع الدول دون إنتهاجها سياسة الكيل بمكيالين رافضاً أن تكون للدول رؤية جيو سياسية خاصة حيال الارهاب فالارهاب من وجهة نظره يهدد العالم بأسره.

إنتهي**ع ج**2344

