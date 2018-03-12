مديرعام مؤسسة فارابي يدعو الي توثيق التعاون بين اعضاء مؤسسة ايكو الثقافية

واشار تابش الاحد في حديث مع مراسل ارنا، الي لقاء جمعه مع رئيس مؤسسة ايكو واضاف انه تمخض عن التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وانتاج فيلم حول النيروز من قبل اعضاء المؤسسة.

واوضح ان مذكرة التفاهم هذه تنص علي، انشاء الامانة العامة الدائمة بين مؤسستي فارابي و إيكو و منظمة التعاون السينمايي الاقليمي، لفسح المجال امام التعاون المشترك في مجال انتاج الافلام السينمائية و تبادل الافلام و بثها و كذلك التعاون في مجال العلاقات الاستراتيجية.

واضاف ان مذكرة التفاهم تنص ايضا علي ضرورة الابداع في مجال السينما وصناعة التصوير و اقامة ورشات تعليمية و معارض مشتركة.

واضاف انه تم الاتفاق ايضا حول تشكيل لجان مشتركة تضم خبراء في صناعة السينما الايرانية و الدول الاعضاء في ايكو و تحديث المعلومات السينمائية.

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