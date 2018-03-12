تدمیر سیارة انتحاریة ومقتل الإرهابیین فی منطقة سراوان الحدودیة

وأفادت وكالة إرنا نقلاً عن العلاقات العامة للحرس الثوری عن إعلان مقر القدس التابع للقوة البریة لهذا الحرس بأنّه عشیة یوم الأحد ال11من آذار حاولت عناصر من جماعات ارهابیة وأشرار یحملون السلاح القیام بعملیات انتحاریة عبر سیارة مفخخة واستهداف مخفر حدودی تابع للقوات البریة للحرس الثوری فی منطقة سراوان الواقعة فی محافظة سیستان وبلوشستان (جنوب شرق ایران) الا ان القوات الباسلة المتواجدة بالمنطقة أفشلت محاولتهم العدوانیة.

كما جاء فی هذا البیان بأنّ أحد الارهابیین قبل اقترابه من المخفر الحدودی قام بتفجیر نفسه عبر حزام ناسف ولقی حتفه، كما أعلن هذا البیان عن مقتل عنصرین ارهابیین واصابة إثنین من قوات التعبئة فی المخفر الحدودی.

انتهي** ع ج ** 2344

