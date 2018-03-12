العثور علي الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

شهركرد/12آذار/مارس/ارنا- اعلن مساعد محافظ جهار محال بختياري (جنوب غرب) في الشؤون السياسية والامنية 'جعفر مرداني' العثور علي الصندوق الاسود للطائرة التركية المنكوبة علي مرتفعات هذه المحافظة.

واضاف مرداني اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، ان ممثلا من تركيا الي جانب اسر ضحايا الحادث وصلوا اليوم الي مطار شهر كرد مركز المحافظة .
وفيما اشار الي نقل الصندوق الاسود لاكمال الاجراءات القانونية، اوضح انه تم نقل اجساد عشرة من ضحايا الحادث الي مطار شهركرد .
من جانبه اعلن مديرعام الطب العدلي في محافظة جهارمحال بختياري 'منصور فيروزبخت' عن استعداد هذه الدائرة لاجراء اختبار 'دي.ان.اي' علي اسر الضحايا للكشف عن هوياتهم .
يذكر ان الطائرة التركية النفاثة الخاصة 'جنلنجر 604 بومبارديه سي 60' التي كانت في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول قد سقطت في الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق بتوقيت غرينتش) في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري.
وكانت الطائرة تقل 8 ركاب والطاقم المؤلف من 3 افراد.
وضمت الطائرة مينا باشاران ابنة رجال الاعمال التركي حسين باشاران و 7 من صديقاتها.
قائدة الطائرة التركية المنكوبة ملكة قوّت كانت قد طلبت خفض الارتفاع في اخر اتصال لها قبل سقوط الطائرة.
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العثور علي الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

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