سفیرة باكستان بالامم المتحدة: ایران جارة مهمة جدا لنا

وقالت لودهی فی تصریح ادلت به لمراسل وكالة 'ارنا'، ان باكستان وایران تربطهما علاقات جیدة جدا علي الدوام ونحن نسعي الان لتطویر هذه العلاقات لتشمل التجارة والعلاقات الاقتصادیة ایضا.

واكدت بان الشعب الباكستانی یولی الاحترام دوما للشعب الایرانی واضافت، ان الشعب الباكستانی یشید بالشعب الایرانی لتاریخه وحضارته وثقافته ولنا الكثیر من المشتركات فی هذا المجال.

وقالت، انه بناء علیه فان هذه العلاقات هی علاقات اخوة ونحن نعمل مع جیراننا بصورة وثیقة دوما لنطمئن باننا نسعي من اجل المزایا المتبادلة.

وكان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف قد وصل الي اسلام اباد مساء الاحد فی زیارة تستغرق 3 ایام یرافقه فیها وفد سیاسی واقتصادی كبیر یضم 30 شخصا.

ومن المقرر ان یلتقی ظریف كبار المسؤولین الباكستانیین للبحث فی سبل تطویر العلاقات الثنائیة وتبادل الرای حول اهم القضایا الاقلیمیة والدولیة.

انتهي ** 2342

