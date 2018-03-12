هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الايراني في فيينا ومقتل المنفذ

وحسب الشرطة، فإن المهاجم قتل علي الفور.

ووفقا للوكالة فان المهاجم نمساوي يبلغ من العمر 26 عاما وكان قد هاجم الشرطة المكلفة بحراسة مقر اقامة السفير الايراني في فيينا.

انتهي ** 2342

