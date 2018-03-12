هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الايراني في فيينا ومقتل المنفذ

طهران/ 12 اذار /مارس /ارنا-اعلنت الشرطة النمساوية، إن شخصا قام بهجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الإيراني في فيينا، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وحسب الشرطة، فإن المهاجم قتل علي الفور.ووفقا للوكالة فان المهاجم نمساوي يبلغ من العمر 26 عاما وكان قد هاجم الشرطة المكلفة بحراسة مقر اقامة السفير الايراني في فيينا.انتهي ** 2342
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