حين وصوله الي اسلام آباد

ظريف: نسعي من اجل التجارة الحرة مع باكستان

اسلام اباد / 12 اذار /مارس/ارنا-
اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ايران تسعي لتطوير وتحسين العلاقات المصرفية وتسهيلات الرسوم التفضيلية والتجارة الحرة مع باكستان.

وقال ظريف في تصريح للصحفيين حين وصوله مساء الاحد الي اسلام آباد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام: ان باكستان دولة جارة ذات علاقات مميزة جدا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وهذه الزيارة تأتي استمرارا للحوارات الجيدة جدا التي جرت خلال السنوات الماضية لاسيما في الاشهر الاخيرة علي مختلف المستويات السياسية والعسكرية بين البلدين، وهنالك وفد سياسي واقتصادي مرافق في هذه الزيارة.
وصرح وزير الخارجية الايراني انه سيجري محادثات سياسية في العاصمة اسلام آباد كما سيشارك في اجتماع اقتصادي في كراتشي، معربا عن أمله في التعرف علي الناشطين في القطاع الخاص بباكستان لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واشار ظريف الي زيادة حجم الروابط الاقتصادية بين طهران واسلام آباد، مضيفا: لا تزال هناك امكانيات واسعة جدا ونسعي لتسهيل العلاقات المصرفية والرسوم التفضيلية بين البلدين للتحرك باتجاه التجارة الحرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان.
واكد ظريف علي مستوي العلاقات السياسية الممتازة بين طهران واسلام آباد، معربا عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة بين مسؤولين البلدين.
ولفت الي نمو التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملحوظة، معتبرا ان هنالك الكثير من مجالات التعاون التي يمكن تفعيلها.
ويرافق وزير الخارجية الايراني وفد سياسي واقتصادي رفيع يضم 30 شخصا في هذه الزيارة التي تستغرق 3 ايام.
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ظريف: نسعي من اجل التجارة الحرة مع باكستان

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