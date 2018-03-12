الطيران المدني الايراني: الطائرة التركية سقطت بالتزامن مع طلب خفض الارتفاع

طهران / 12 اذار /مارس /ارنا-
اعلن مدير عام دراسة الحوادث بمنظمة الطيران المدني الايراني حسن رضائي فر بان الطائرة التركية النفاثة الخاصة 'بومباردير' اختفت من صفحة الرادار وسقطت تزامنا مع طلب قائدة الطائرة خفض الارتفاع.

وقال رضائي فر في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الاحد، يبدو ان طلب خفض الارتفاع كان بسبب الظروف الجوية السيئة.
واضاف، ان منظمة الطيران المدني تقوم حاليا بدراسة اسباب الحادث.
وتابع قائلا، ان الطائرة كانت تقل 11 شخصا وهي في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول حينما سقطت في منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران.
يذكر ان الطائرة النفاثة الخاصة 'بومباردير سي ال 600' سقطت في الساعة السادسة و 35 دقيقة من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق عصرا بتوقيت غرينتش).
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الطيران المدني الايراني: الطائرة التركية سقطت بالتزامن مع طلب خفض الارتفاع

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