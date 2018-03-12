الاعلان عن اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية المنكوبة

انقرة / 12 اذار /مارس /ارنا-
اعلنت وسائل الاعلام التركية اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية الخاصة 'جلنجر 604 بومبارديه سي 60' التي سقطت في محافظة جهارمجال وبختياري غرب ايران مساء الاحد.

وبناء علي وسائل الاعلام التركية فقد كانت الطائرة تقل مينا باشاران نجلة حسين باشاران احد رجال الاعمال الاتراك المعروفين، بمعية 7 من صديقاتها وهن زينب جوشكون وعابشة آند وبورجوغون دوغار اورفالي واصلي ايزميرلي وليانا هانانل وجاسمين باروح وصنم آكاي، اضافة الي قائدة الطائرة ملكة قوّت ومساعدتها بريل غبش.
ولم يتم الاعلان عن اسم احد افراد الطاقم، ووفقا للمعلومات الواردة يبدو ان جميع الركاب والطاقم كن نساء.
وكان الطائرة النفاثة الشخصية 'بومبارديه سي' التركية قد سقطت في سلسلة جبال دورك اناري قرب مدينة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران حينما كانت في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول.
ولم يتبين السبب في الحادثة لغاية الان.
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الاعلان عن اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية المنكوبة

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