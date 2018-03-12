قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

واعلن قاسمي ان فرق الاغاثة توجهت مباشرة الي منطقة سقوط الطائرة رغم الظروف الجوية السيئة للغاية.

وكانت طائرة تركية خاصة تحطمت في محافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران في الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق عصرا بتوقيت غرينتش) اثناء عبورها من اجواء ايران.

وكانت الطائرة في رحلة لها من الشارقة بالامارات العربية المتحدة الي اسطنبول، حيث لقي ركابها البالغ عددهم 8 وافراد الطاقم الثلاثة مصرعهم جميعا.

وذكرت تقارير بانه كان علي متن الطائرة مينا باشاران نجلة حسين باشاران احد رجال الاعمال الاتراك المعروفين بمعية 7 من صديقاتها.

انتهي ** 2342

