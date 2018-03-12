قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

طهران / 12 اذار/مارس /ارنا-
اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن أسفه العميق لحادث تحطم الطائرة التركية الخاصة بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران الاحد خلال عبورها من الاجواء الايرانية.

واعلن قاسمي ان فرق الاغاثة توجهت مباشرة الي منطقة سقوط الطائرة رغم الظروف الجوية السيئة للغاية.
وكانت طائرة تركية خاصة تحطمت في محافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران في الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق عصرا بتوقيت غرينتش) اثناء عبورها من اجواء ايران.
وكانت الطائرة في رحلة لها من الشارقة بالامارات العربية المتحدة الي اسطنبول، حيث لقي ركابها البالغ عددهم 8 وافراد الطاقم الثلاثة مصرعهم جميعا.
وذكرت تقارير بانه كان علي متن الطائرة مينا باشاران نجلة حسين باشاران احد رجال الاعمال الاتراك المعروفين بمعية 7 من صديقاتها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

قاسمي

ايران وتركيا

حادث الطائرة التركية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

معظم المشاهدات

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

سفير أمريكي سابق: السعودية ساعدت علي تكوين داعش

ايران ضد الإرهاب

سفير أمريكي سابق: السعودية ساعدت علي تكوين داعش

تنفيذ نحو 11 الف مشروع انمائي في ايران بمشاركة الحرس الثوري

تنفيذ نحو 11 الف مشروع انمائي في ايران بمشاركة الحرس الثوري

أحدث الأخبار

ظريف: نسعي من اجل التجارة الحرة مع باكستان

حين وصوله الي اسلام آباد

ظريف: نسعي من اجل التجارة الحرة مع باكستان

الطيران المدني الايراني: الطائرة التركية سقطت بالتزامن مع طلب خفض الارتفاع

الطيران المدني الايراني: الطائرة التركية سقطت بالتزامن مع طلب خفض الارتفاع

الاعلان عن اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية المنكوبة

الاعلان عن اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية المنكوبة

قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

موضوعات مرتبط