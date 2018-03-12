ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

وتاتي زيارة ظريف الي اسلام اباد والتي ستستغرق ثلاثة ايام علي راس وفد سياسي واقتصادي تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني خواجه محمد آصف بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثاني وتبادل وجهات النظر بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة كبار المسؤولين الباكستانيين من ضمنهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس البرلمان وقائد الجيش.

ويضم الوفد المرافق للوزير ظريف 30 مسؤولا ومندوبا من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد.

انتهي ** 2342

