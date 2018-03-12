ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

اسلام اباد / 12 اذار /مارس /ارنا-
وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاحد الي العاصمة الباكستانية اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية المهمة.

وتاتي زيارة ظريف الي اسلام اباد والتي ستستغرق ثلاثة ايام علي راس وفد سياسي واقتصادي تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني خواجه محمد آصف بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثاني وتبادل وجهات النظر بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة كبار المسؤولين الباكستانيين من ضمنهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس البرلمان وقائد الجيش.
ويضم الوفد المرافق للوزير ظريف 30 مسؤولا ومندوبا من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد.
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ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

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