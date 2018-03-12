العثور علي جثث 8 افراد من ضحايا حادثة الطائرة التركية المنكوبة

وقال رضا ظاهري في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الاحد، انه وفي الوقت الذي تشير بعض وسائل الاعلام الي احتراق جثث ضحايا الطائرة التركية النفاثة الشخصية، تفيد تقارير عن افراد محليين بان الجثامين سليمة ويمكن التعرف علي هويات اصحابها.

واضاف، انه تقرر ان تقوم جمعية الهلال الاحمر بادارة الحادث وان جميع فرق الاغاثة والانقاذ التي ارسلت الي المنطقة ستصل بعد عبورها نهر منطقة ناغان الي جبال دورك اناري في منطقة هلن المحمية.

وقال ظاهري، انه سيتم صباح غد ارسال مروحية الي منطقة الحادث لنقل الجثامين.

ولقي ركاب الطائرة البالغ عددهم 8 والطاقم المؤلف من 3 افراد مصرعهم جميعا.

وكان الطائرة النفاثة الشخصية 'بومبارديه سي' التركية قد سقطت في سلسلة جبال دورك اناري قرب مدينة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران حينما كانت في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول.

ولم يتبين السبب في الحادثة لغاية الان.

انتهي ** 2342

