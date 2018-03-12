مصرع ركاب وطاقم الطائرة التركیة المنكوبة الـ 11

وكانت الطائرة النفاثة الشخصیة 'جنلنجر 604 سی 60 ' العائدة لشركة 'باشاران' التركیة القابضة، قد سقطت عصر الیوم الاحد فی منطقة اردل ناقان فی ضواحی مدینة شهر كرد حینما كانت فی رحلة لها من الشارقة بالامارات العربیة المتحدة الي اسطنبول.

وقد لقی ركاب الطائرة البالغ عددهم ثمانیة والطاقم المؤلف من 3 افراد مصرعهم فی الحادث.

وافادت قناة 'ان تی فی' التركیة ان هذه الطائرة النفاثة كانت شخصیة وكانت علي متنها مینا باشاران نجلة حسین باشاران احد الاثریاء المعروفین فی تركیا ومدیر شركة باشاران القابضة، بمعیة 7 من صدیقاتها.

واعلنت وزارة الاتصالات التركیة ان الطائرة اختفت من صفحة الرادار فی الساعة الثانیة و 40 دقیقة بعد الظهر (بتوقیت غرینتش) 'السادسة و 10 دقائق بالتوقیت المحلی لایران'.

انتهي ** 2342

