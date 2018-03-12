سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

وفي تصريح خاص لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، قال هاكان تكين، 'لقد اعلنا للجانب الايراني عقب وقوع هذا الحادث عن استعدادنا لتقديم المساعادت ونحن علي اطلاع بان المسؤولين الايرانيين يعملون علي تحديد المكان الدقيق للحادث والاقتراب منه'.

واردف السفير التركي قائلا، 'نحن نتابع الانباء عن كثب والطائرة كانت تحمل 11 راكبا وهناك احتمال بوفاة الجميع'؛ متطلعا الي امكانية التوصل الي معلومات اكثر دقة عقب الاقتر اب من مقر وقوع الحادث.

وفيما تطرق الي حادث سقوط طائرة 'آسمان' الايرانية قبل اسابيع، قال السفير التركي في طهران انه نظرا لظروف تلك الطائرة التي كانت قد سقطت هي الاخري في منطقة جبلية، فإن عملية اقتراب فريق الانقاذ من مكان الحادث استغرقت 4 الي 5 ايام؛ الامر الذي ينطبق علي الطائرة النفاثة التركية ايضا.

وفيما اشار الي انه لا يمكن تحديد اسباب سقوط الطائرة بعد، اعرب هاكان عن امله بتوفر امكانية الوصول الي مكان وقوع حادث السقوط والركّاب الذين كانوا علي متنها.

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