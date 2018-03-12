في تصريح خاص لمراسل 'ارنا'؛

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

طهران / 11 اذار / مارس / ارنا – اعرب السفير التركي لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية 'رضا هاكان تكين' عن اسفه لحادث سقوط الطائرة التركية النفاثة خلال عبورها من علي مرتفعات جبال 'شهركرد' بمحافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب)؛ مصرحا ان هذه الطائرة كان علي متنها 11 راكبا والتقديرات ضئيلة جدا حول بقاء هؤلاء علي قيد الحياة.

وفي تصريح خاص لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، قال هاكان تكين، 'لقد اعلنا للجانب الايراني عقب وقوع هذا الحادث عن استعدادنا لتقديم المساعادت ونحن علي اطلاع بان المسؤولين الايرانيين يعملون علي تحديد المكان الدقيق للحادث والاقتراب منه'.
واردف السفير التركي قائلا، 'نحن نتابع الانباء عن كثب والطائرة كانت تحمل 11 راكبا وهناك احتمال بوفاة الجميع'؛ متطلعا الي امكانية التوصل الي معلومات اكثر دقة عقب الاقتر اب من مقر وقوع الحادث.
وفيما تطرق الي حادث سقوط طائرة 'آسمان' الايرانية قبل اسابيع، قال السفير التركي في طهران انه نظرا لظروف تلك الطائرة التي كانت قد سقطت هي الاخري في منطقة جبلية، فإن عملية اقتراب فريق الانقاذ من مكان الحادث استغرقت 4 الي 5 ايام؛ الامر الذي ينطبق علي الطائرة النفاثة التركية ايضا.
وفيما اشار الي انه لا يمكن تحديد اسباب سقوط الطائرة بعد، اعرب هاكان عن امله بتوفر امكانية الوصول الي مكان وقوع حادث السقوط والركّاب الذين كانوا علي متنها.
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سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

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