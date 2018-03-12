السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

وأدلي 'مائورو كونجاتوري' بهذه التصريحات، مساء اليوم الأحد خلال مراسم تشغيل هذه المحطة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ميغاواطات.

وتابع، انه أجرِيت العديد من اللقاءات مع مسؤولي منظمة منطقة قشم الحرة، تمخضت عن نتائج إيجابية.

وصرح كونجاتوري، إن إيطاليا لديها تعاون وثيق مع محافظة هرمزكان وجزيرة قشم في مجال إنتاج الصلب والإلكترونيات.

وأضاف، ان مشروع محطة الطاقة الشمسية، يعد مبادرة رمزية تعكس الصداقة بين إيطاليا وإيران ونحن نأمل في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين استنادا الي التاريخ الحافل الذي يتمتع به كل من البلدين'.

من جانبه، قال المدير العام لمحطة الطاقة الشمسية لمنطقة قشم الحرة( جنوب شرق) ، انه تم تنفيذ هذا المشروع بإستثمار يبلغ ثمانية ملايين يورو في غضون عامين وتم تشغيلها اليوم لكي تسد الحاجة السنوية لخمسة آلاف عائلة.

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