مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

وفي تصريح للمراسلين اليوم الاحد، اوضح العميد شجاع، انه هذه الكمية من المخدرات التي تم ضبطها تشير الي نموّ بنسبة 55 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

انتهي**2018/ ح ع **

