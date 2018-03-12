مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

بيرجند/11آذار/مارس- قال قائد قوات الشرطه في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد)، 'العميد مجيد شجاع' عن ضبط 43 طنا و500 كيلوغرام من انواع المخدرات في هذه المحافظة؛ وذلك منذ بداية العام الايراني الحالي (في 21آذار/مارس 2017).
وفي تصريح للمراسلين اليوم الاحد، اوضح العميد شجاع، انه هذه الكمية من المخدرات التي تم ضبطها تشير الي نموّ بنسبة 55 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.انتهي**2018/ ح ع **
اجتماعي
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