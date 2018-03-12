دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

أربيل/11 آذار/مارس/إرنا- أكد النائب الكردي بالبرلمان العراقي 'زانا سعيد' علي الدور الإيجابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، مشددا انه 'لو لم تكن مساعدات إيران لكانت قد سقطت أربيل علي يد الدواعش'.

وأضاف هذا النائب الكردي بالبرلمان العراقي اليوم الأحد في تصريح لإرنا، 'إن علاقة إيران والعراق، علاقة تاريخية وجذرية وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تهب لمساعدة العراق في محاربة جماعة داعش الإرهابية فحسب، بل إنها اضطلعت بدور بارز في تسوية الخلافات بين العراقيين وتعزيز وحدتهم الوطنية'.
وصرح 'زانا سعيد'، 'لم تساعد إيران القوات العراقية ولم ترسل مستشاريها لتنظيم هذه القوات وحسب، ولكنها أيضا حالت دون سقوط مدن كأربيل علي يد الدواعش'.
وصرح، انه من هذا المنطلق ونظرا للعلاقات التاريخية والثقافية والقواسم المشتركة الموجودة بيننا، فاننا ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي ان تواصل مساعداتها لكافة أبناء الشعب العراقي كما في السابق.
وأشار هذا النائب الكردي في البرلمان العراقي الي العلاقات التاريخية بين الأكراد والجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيفا، ان علاقات إيران مع الأكراد العراقيين، علاقة تاريخية وعريقة ولهذا، فاذا أراد القادة الكرد العراقيون أن يحققوا النجاح علي ساحة السياسة العراقية، فعليهم أن يستعينوا بالقدرة الدبلوماسية لإيران'.
واعتبر زانا سعيد، التفكير بافتعال التوترات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فكرة ساذجة وصبيانية وعديمة الجدوي وعلي الجميع أن يفكروا بمبدأ الصداقة وبلورة مصالح مشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

نائب كردي بالبرلمان العراقي

أربيل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

معظم المشاهدات

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

سفير أمريكي سابق: السعودية ساعدت علي تكوين داعش

ايران ضد الإرهاب

سفير أمريكي سابق: السعودية ساعدت علي تكوين داعش

تنفيذ نحو 11 الف مشروع انمائي في ايران بمشاركة الحرس الثوري

تنفيذ نحو 11 الف مشروع انمائي في ايران بمشاركة الحرس الثوري

أحدث الأخبار

ظريف: نسعي من اجل التجارة الحرة مع باكستان

حين وصوله الي اسلام آباد

ظريف: نسعي من اجل التجارة الحرة مع باكستان

الطيران المدني الايراني: الطائرة التركية سقطت بالتزامن مع طلب خفض الارتفاع

الطيران المدني الايراني: الطائرة التركية سقطت بالتزامن مع طلب خفض الارتفاع

الاعلان عن اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية المنكوبة

الاعلان عن اسماء ركاب وطاقم الطائرة التركية المنكوبة

قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

قاسمي يعرب عن اسفه العميق لتحطم الطائرة التركية

ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

ظريف يصل الي اسلام اباد علي راس وفد سياسي واقتصادي كبير

موضوعات مرتبط