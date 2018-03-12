دور مساعدة إيران لتفادي سقوط أربيل عن لسان نائب كردي بالبرلمان العراقي

وأضاف هذا النائب الكردي بالبرلمان العراقي اليوم الأحد في تصريح لإرنا، 'إن علاقة إيران والعراق، علاقة تاريخية وجذرية وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تهب لمساعدة العراق في محاربة جماعة داعش الإرهابية فحسب، بل إنها اضطلعت بدور بارز في تسوية الخلافات بين العراقيين وتعزيز وحدتهم الوطنية'.

وصرح 'زانا سعيد'، 'لم تساعد إيران القوات العراقية ولم ترسل مستشاريها لتنظيم هذه القوات وحسب، ولكنها أيضا حالت دون سقوط مدن كأربيل علي يد الدواعش'.

وصرح، انه من هذا المنطلق ونظرا للعلاقات التاريخية والثقافية والقواسم المشتركة الموجودة بيننا، فاننا ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي ان تواصل مساعداتها لكافة أبناء الشعب العراقي كما في السابق.

وأشار هذا النائب الكردي في البرلمان العراقي الي العلاقات التاريخية بين الأكراد والجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيفا، ان علاقات إيران مع الأكراد العراقيين، علاقة تاريخية وعريقة ولهذا، فاذا أراد القادة الكرد العراقيون أن يحققوا النجاح علي ساحة السياسة العراقية، فعليهم أن يستعينوا بالقدرة الدبلوماسية لإيران'.

واعتبر زانا سعيد، التفكير بافتعال التوترات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فكرة ساذجة وصبيانية وعديمة الجدوي وعلي الجميع أن يفكروا بمبدأ الصداقة وبلورة مصالح مشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.

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