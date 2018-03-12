ضبط اكثر من 3 اطنان من المخدرات جنوب شرقی البلاد

وقال العقید طاهری الیوم الاحد ان قوات الشرطة فی مدینتی خاش وسراوان بمحافظة سیستان وبلوجستان، وخلال عملیات مشتركة بالتعاون مع وحدة شرطة مكافحة المخدرات فی هذه المحافظة، قامت برصد عصابة تهریب مخدرات كبیرة كانت تنقل المخدرات من المناطق الحدودیة مع باكستان الی جنوب المحافظة ومنها الی عمق البلاد.

واضاف، ان اعضاء هذه العصابة المسلحة كانوا ینقلون المخدرات عبر الطرق الالتفافیة لمدینتی خاش وایرانشهر باستخدام 4 سیارات حیث وقعوا فی كمین قوات الشرطة وجرت اشتباكات بین الجانبین قتل فیها احد المهربین وتم اعتقال ثلاثة آخرین ومصادرة قطعتین اثنین من الاسلحة الخفیفة اضافة الي مقادیر كبیرة من الذخائر.

انتهی**2018/ح ع **

